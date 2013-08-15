В 2014 году рейс Malaysia Airlines пропал над Индийским океаном.

Пилота уличили в тщательном планировании гибели малайзийского "Боинга" MH370. Об этом рассказали британские журналисты из издания The Daily Mail. По версии СМИ, капитан лайнера Malaysia Airlines, пропавшего в 2014 году, Захария Ахмад Шах тщательно спланировал гибель воздушного судна. При этом он предусмотрел тот факт, что следователям будет сложно установить место падения. Источник ссылается на данные инженера Ричарда Годфри. Аналитик указал на то, что траектория движения самолета отслеживается при помощи радиосистемы Weak Signal Propagation (WSPR), работающей при помощи "электронных путевых тросов".

WSPR напоминает связку растяжек или лазерных лучей, однако в данном случае они работают во всех направлениях от горизонта до противоположной стороны земного шара...Маршрут полета кажется хорошо спланированным, судно не пересекало существующие коммерческие маршруты. Ричарда Годфри, инженер

Пропавший лайнер пересек восемь таких путевых тросов над акваторией Индийского океана. Шах использовал точки навигации, зная, что в выходные дни в ночное время радары не будут функционировать. Инженер уверен, что Шах имел сведения о графике работы системы. Пилот якобы уделил внимание оставлению ложного следа, а не расходу топлива. Серия изменений траекторий полета говорит экспертам о том, что в момент полета летчик был активен.

Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370.

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