Ученые определили, что пыль поглощает солнечный свет, что сказывается на нагревании снега.

Пыль способствует таянию снегов в высотах Гималаев. Об этом рассказали авторы исследования в публикации для издания Nature Climate Change. Специалисты установили, что пыль поднимается на высокие горы на западе Гималаев, где начинает поглощать солнечный свет. При этом происходит нагревание окружающего ее снега.

Пыль, разносимая за сотни миль из некоторых частей Африки и Азии и приземляющаяся на очень большой высоте, оказывает большое влияние на снежный цикл в регионе, где находится одна из самых больших масс снега и льда на Земле Юнь Цянь, ученый-атмосферник из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США

Бывшие научные сотрудники PNNL, а теперь являющиеся представителями Индийского технологического институт в Мадрасе рассказали, что около 700 миллионов человек на Юго-Востоке Азии, части Китая и Индии зависят от таяния снегов в Гималаях. Речь идет об удовлетворении потребностей населения в пресной воде летом и ранней осенью. В рамках финансированной NASA работе ученые смогли проанализировать уровень аэрозолей в горах, высоту и характеристики склонов, а также количеств пыли и загрязнений.

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