Петровский оперный бал в Екатерининском дворце Царского Села собрал представителей элиты России из различных сфер и международных гостей. Мероприятие не только стало ярким завершением лета, но и важной платформой для поддержки благотворительных проектов, указала в своем Telegram-канале координатор штаба общественной поддержки губернатора Санкт-Петербурга Мария Михайлова.

На мероприятии присутствующие смогли не только отдохнуть, пообщаться и насладиться классической музыкой, но и сделать доброе дело. Сбор средств на поддержку "горячих" регионов, в частности, Белгородской и Курской областей, являлся одной из целей проведения бала. Он стал знаковым событием и собрал под одной крышей политическую, бизнес- и культурную элиту России, а также гостей из-за рубежа. Михайлова, известная своей вовлеченностью в гуманитарные проекты, в частности, которые касаются СВО, отметила, что Петровский бал — это не только культурное мероприятие, но и важная платформа для укрепления международных связей. Подчеркнув необходимость объединять усилия в благотворительности, она выразила надежду, что подобные инициативы станут регулярными.

Мероприятие, прошедшее в последний день лета в роскошных интерьерах Екатерининского дворца, стало финальным аккордом культурного сезона. Гостей встречала изысканная атмосфера дворца и богатая программа, включавшая выступления квинтета Игоря Бутмана и других музыкантов. Среди гостей замечены Герман Греф, Борис Ротенберг, Алексей Дюмин и другие известные личности. Присутствие представителей немецкой делегации, включая герцога Саксонии Йорга Вольфганга, подчеркнуло значение международного культурного обмена в условиях непростой политической обстановки.

Кроме того, для Марии Михайловой и её супруга этот вечер был особенно важен, так как совпал с годовщиной их свадьбы, что она назвала "волшебством". Кроме прочего, бал стал удобной площадкой и для обсуждения будущих политических событий, где можно наладить и закрепить связи перед предстоящими выборами губернатора, до начала которых осталось менее недели. Михайлова, которая ранее сняла свою кандидатуру впервые появилась на публике в сопровождении своей команды, что подчеркивает её укрепившиеся позиции в политическом истеблишменте города.

Ранее Михайлова выступила на конференции, посвященной общению власти и бизнеса.

Фото: Telegram/ Мария Михайлова RC