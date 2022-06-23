Экс-премьер Болгарии назвал виновных в его отставке.

Премьер Болгарии Кирил Петков обвинил в своем уходе с поста трех политиков и посла России. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках выступления на заседании народного собрания, которое вынесло ему и кабинету министров вотум недоверия. По мнению чиновника, ответственность за такое решение лежит на трех политиках, а также российского дипломата Элеоноре Митрофановой.

Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова. Кирил Петков, премьер-министр Болгарии в отставке

В списке упомянутых виновников отставки премьера оказался Делян Пеевски. Мужчина является бывшим парламентарием и бизнесменов, а также Бойко Борисов. Он возглавляет политическую партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия кабмину. Последним виновником, по мнению Петкова, является Слави Трифонов, руководящий движением "Есть такой народ", которая ранее вышла из правительственной коалиции.

Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству.

Фото и видео: YouTube / BGNES Agency