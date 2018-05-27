Петербурженку оштрафовали за игрушку с пацифистским лозунгом

Петербурженку задержали на выходе из торгового зала. Она признала свою вину.

Во вторник, 12 апреля, Невский суд Петербурга оштрафовал петербурженку в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации использования Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Девушку привлекли к административной ответственности за инцидент, который произошел в гипермаркете "Лента" 6 апреля. Она развешивала детские игрушки с приколотыми булавкой бумажками, содержавшими антивоенный лозунг. Петербурженку задержали на выходе из торгового зала. Она признала свою вину.

Напомним, что неделю назад двух петербуржцев отвезли в полицию из-за игрушки с пацифистским лозунгом. редположительно, мужчина и женщина разместили игрушку из шоколадного яйца в публичном месте. На стикере были изображены сердечки и фраза из песни группы ДДТ.

Ранее Piter.tv писал, что на 30 тыс. рублей оштрафовали учительницу за пацифистский лозунг на сумке. Суд назначил минимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Фото: Piter.tv