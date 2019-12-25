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Двух петербуржцев отвезли в полицию из-за игрушки с пацифистским лозунгом
Сегодня, 19:30
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Двух петербуржцев отвезли в полицию из-за игрушки с пацифистским лозунгом

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На стикере были изображены сердечки и фраза из песни группы ДДТ.

В среду, 6 апреля, двух петербуржцев отвезли в отдел полиции из-за Kinder-игрушки с прикрепленным к ней офисным стикером с пацифистским лозунгом. Инцидент произошел у магазина "Лента". Об этом сообщаю правозащитники, передает "Фонтанка". 

Предположительно, мужчина и женщина разместили игрушку из шоколадного яйца в публичном месте. На стикере были изображены сердечки и фраза из песни группы ДДТ. Адвокатом молодых людей стала Вероника Близнец, которая сейчас находится в 70-м отделе полиции. В отношении петербуржцев составляют протокол. 

Ранее мы писали, что из-за пацифистского плаката на балконе на петербурженку составили протокол. Днем ранее правоохранители провели осмотр в квартире девушки, изъяли плакат и попросили ее объясниться.

Фото: pexels
 

Теги: игрушка, лента, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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