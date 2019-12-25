Двух петербуржцев отвезли в полицию из-за игрушки с пацифистским лозунгом

На стикере были изображены сердечки и фраза из песни группы ДДТ.

В среду, 6 апреля, двух петербуржцев отвезли в отдел полиции из-за Kinder-игрушки с прикрепленным к ней офисным стикером с пацифистским лозунгом. Инцидент произошел у магазина "Лента". Об этом сообщаю правозащитники, передает "Фонтанка".

Предположительно, мужчина и женщина разместили игрушку из шоколадного яйца в публичном месте. На стикере были изображены сердечки и фраза из песни группы ДДТ. Адвокатом молодых людей стала Вероника Близнец, которая сейчас находится в 70-м отделе полиции. В отношении петербуржцев составляют протокол.

Ранее мы писали, что из-за пацифистского плаката на балконе на петербурженку составили протокол. Днем ранее правоохранители провели осмотр в квартире девушки, изъяли плакат и попросили ее объясниться.

Фото: pexels

