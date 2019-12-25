  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженке грозит срок за третий отказ от медосвидетельствования
Сегодня, 9:35
124
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженке грозит срок за третий отказ от медосвидетельствования

0 0

Девушку поймали пьяной за рулем автомобиля Opel.

В Приморском районе стражи порядка задержали девушку, которая уже трижды отказывалась пройти медосвидетельствование. Автомобиль выпившей петербурженки остановили на улице Оптиков около дома № 30. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор". 

Женщину доставили в полицейский участок. Иномарку Opel поместили на спецстоянку. На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что подозреваемая является фельдшером одного из медвузов Петербурга. Рядом с ней в момент задержания находился молодой человек, который пытался помочь подруге "решить вопрос с дорожными полицейскими". 

Ранее на Piter.tv: около Дворцовой площади утром произошло смертельное ДТП.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

 

Теги: гибдд, дорожный инспектор, дпс, отказ пройти медосвидетельствование, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии