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Петербуржцы смогут онлайн получать рецепты и справки от врачей
Сегодня, 15:21
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nastya960

Петербуржцы смогут онлайн получать рецепты и справки от врачей

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К 2030 у каждого петербуржца будет личный кабинет.

На сессии по разработке стратегии Цифровой трансформации здравоохранения Петербурга вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, как врачи будут взаимодействовать с пациентами.

К 2030 у каждого петербуржца будет личный кабинет, с его помощью медики будут получать информацию о пациенте и назначать лечение.

Мы должны упростить банальные рутинные вещи, чтобы врач не занимался излишней бумажной работой, чтобы всё его время было посвящено пациенту.

Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Также планируется сделать сервис, который позволит получать справки, выписку рецептов в электронном виде.

Также Эргашев рассказал, что в этом году в Петербурге хотят закупить технику для 73 медицинских организаций.

Фото: Pixabay

Теги: медицина, олег эргашев
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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