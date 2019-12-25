Петербуржцы смогут онлайн получать рецепты и справки от врачей

К 2030 у каждого петербуржца будет личный кабинет.

На сессии по разработке стратегии Цифровой трансформации здравоохранения Петербурга вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, как врачи будут взаимодействовать с пациентами.

К 2030 у каждого петербуржца будет личный кабинет, с его помощью медики будут получать информацию о пациенте и назначать лечение.

Мы должны упростить банальные рутинные вещи, чтобы врач не занимался излишней бумажной работой, чтобы всё его время было посвящено пациенту. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Также планируется сделать сервис, который позволит получать справки, выписку рецептов в электронном виде.

Также Эргашев рассказал, что в этом году в Петербурге хотят закупить технику для 73 медицинских организаций.

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