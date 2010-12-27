Скидка на проезд в подземке города составит от 10 до 15 рублей.

В новом сезоне петербуржцы смогут ездить на метро по сниженной стоимости – 30 рублей. Для того чтобы получить скидку, достаточно использовать для оплаты Единую карту петербуржца или бесконтактную банковскую карту на основе платежной системы "МИР". Соответствующее распоряжение дал Комитет по тарифам Петербурга.

Сейчас проезд на метро Петербурга стоит 45 рублей. Скидку в 10 или 15 рублей можно будет получить, приложив карточку к правому турникету в любом вестибюле метрополитена. Специалисты Национальной платежной системы "МИР" уверены, что скидкой воспользуются многие горожане.

Ранее мы писали, что новые трамваи в Петербурге будут ходить по принципу метро.

Фото: Piter.TV