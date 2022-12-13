Петербуржцы с высшими почётными званиями получат ежемесячные выплаты

В 2023 году выплаты составят 30 тыс. рублей в месяц.

Петербуржцы с высшими почетными званиями будут получать дополнительную социальную поддержку. Об этом 23 января рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, в Социальный кодекс города внесут изменения, которые ранее одобрили рабочем заседании губернатора с членами правительства. В 2023 году выплаты составят 30 тыс. рублей в месяц. При этом мера поддержки носит заявительный характер. Для её получения необходимо прожить в Петербурге не менее 10 лет.

Дополнительные ежемесячные выплаты получат горожане, удостоенные почетных званий:

"Народный артист РСФСР, СССР, РФ"

"Народный художник РСФСР, СССР, РФ"

"Народный учитель СССР, РФ"

"Народный архитектор СССР, РФ"

Известно, что в городе высшие почётные звания категории "народный" имеют 145 артистов, 13 художников, три архитектора и четыре учителя.

Ранее изменения в законе о почётных гражданах окончательно одобрили в Петербурге.

Фото: piter.tv