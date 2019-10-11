Петербуржцы почтили память королевы Великобритании Елизаветы II

Оставить запись в книге можно вплоть до похорон королевы 19 сентября.

В Петербурге открыли книги соболезнований после смерти Елизаветы II. Любой желающий мог оставить несколько слов о королеве Великобритании.

Почтить память Елизаветы II можно в Лютеранской церкви Святых Петра и Павла, также известной как Петрикирх. Сейчас в книге записей есть несколько трогательных записей. Они датируются периодом от 10 до 13 сентября.

Оставить запись в книге можно вплоть до похорон королевы 19 сентября. Посетителей ждут с 09:00 до 21:00 по адресу Невский проспект, 22−24. Ещё одна книга соболезнований была открыта в здании Почётного консульства Австралии, расположенном на набережной реки Мойки, 11. Сейчас прийти в консульство и выразить соболезнования не получится — помещение с книгой закрыто.

Напомним, в четверг, 8 сентября, умерла королева Великобритании Елизавета II в возрасте 96 лет. Она скончалась в замке Балморал в Шотландии, сообщили в заявлении Букингемского дворца. Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон. Она родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Елизавета стала наследницей британской короны в 1936 году после вступления на престол отца. Королева получила домашнее образование. В 1945 году поступила во вспомогательную территориальную службу — женское подразделение британской армии, по окончании Второй мировой войны имела звание младшего командира.

Фото: Википедия



