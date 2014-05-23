16% петербуржцев борются со стрессом на работе с помощью алкоголя

Выяснилось, какие методы используют петербуржцы, чтобы справиться со стрессом, вызванным работой. Это выясниили аналитики сервиса hh.ru и эксперты психологической платформы Alter.
Так 45% опрошенных назвали лучшим способом борьбы со стрессом – полноценный сон. Ещё 39% спасаются разговорами с близкими. Спорт оказался на третьем месте – его выбирают 32% опрошенных.
При этом, 16% опрошенных заливают стресс алкоголем. За год доля таких людей в Петербурге выросла на 3%.
Также стало известно, что в Петербурге вырос спрос на нутрициологов и диетологов.
Фото: unsplash
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