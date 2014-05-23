16% петербуржцев борются со стрессом на работе с помощью алкоголя

Однако 45% опрошенных назвали лучшим способом борьбы со стрессом – полноценный сон.

Выяснилось, какие методы используют петербуржцы, чтобы справиться со стрессом, вызванным работой. Это выясниили аналитики сервиса hh.ru и эксперты психологической платформы Alter.

Так 45% опрошенных назвали лучшим способом борьбы со стрессом – полноценный сон. Ещё 39% спасаются разговорами с близкими. Спорт оказался на третьем месте – его выбирают 32% опрошенных.

При этом, 16% опрошенных заливают стресс алкоголем. За год доля таких людей в Петербурге выросла на 3%.

Также стало известно, что в Петербурге вырос спрос на нутрициологов и диетологов.

Фото: unsplash