Петербуржцев предупредили о похолодании до -20 градусов ночью 8 декабря

В Ленобласти столбики термометров покажут -13...-18 градусов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий в ночь с 7 на 8 декабря.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ночь с четверга на пятницу в Северной столице местами ожидается понижение температуры воздуха до -20 градусов и ниже.

Кроме того, отметим, что ночью 8 декабря в Ленобласти столбики термометров покажут -13...-18 градусов, местами подморозит до -20...-25 градусов. На дорогах сохранится гололедица, небо затянет облаками. В ночные часы ветер подует со скоростью до 7 м/с.

Ранее на Piter.TV: с начала сезона 2023-2024 гг. снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Петербурга приняли более 446,6 тыс. "кубов" снега.

Фото: Piter.TV