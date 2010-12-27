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Петербуржцам запрещают оставлять вещи в камерах хранения после взрыва в "Перекрестке"
Вчера, 22:42
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Asyaromanenkova
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Петербуржцам запрещают оставлять вещи в камерах хранения после взрыва в "Перекрестке"

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Очень суровые и странные меры безопасности появились в супермаркетах Петербурга после взрыва в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте.

В магазине сети "Перекресток" в доме 15 на Чкаловском проспекте охрана предпринимает экстремальные меры безопасности. Посетителям запрещают складывать вещи в камеры хранения. Служба безопасности мотивирует это тем, что "взорвали бомбу, в шкафчики больше вещи не сдаём".

При этом сотрудник магазина применял излишнюю активность. Как рассказывают участники истории Piter.tv,что охранник почти ногой закрыл шкафчик и запер его на замок.

Сегодня вечером в магазине "Перекресток" на КОндратьевском проспекте прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало около камер хранения. Мы сообщали, что на полу "Перекрестка" нашли поражающие элементы бомбы. В результате ЧП госпитализированы девять человек. Появился список пострадавших при взрыве в "Перекрёстке".

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Теги: взрыв в перекрестке , взрыв на кондратьевском , новости спб , происшествия спб , теракт спб
Категории: Новости СПб

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