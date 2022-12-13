Петербургская пенсионерка лишилась 9,5 млн рублей, пытаясь защитить квартиру от аферистов

Мошенники убедили женщину продать жильё и перевести им крупную сумму.

В пятницу, 7 апреля, в полицию обратилась 76-летняя пенсионерка, проживающая на 4-ой линия Васильевского острова. Женщина продала свою квартиру и перевела крупную сумму мошенникам. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам пострадавшей от действий аферистов, 14 марта ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального Банка. Под предлогом того, что кто-то якобы пытается завладеть квартирой пожилой женщины, злоумышленник убедил её перевести на различные счета 2 498 380 рублей, а также продать принадлежащую ей квартиру, а затем перевести вырученные 7 085 000 рублей на биткоин-кошелек. В результате жертва обмана лишилась 9 583 380 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мошенник убедил пожилую петербурженку оформить кредиты и перевести почти на 800 тыс. рублей.

Фото: Pxhere