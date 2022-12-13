Мошенник убедил пожилую петербурженку оформить кредиты и перевести почти на 800 тыс. рублей

Неизвестный по имени "Георгий" предложил пенсионерке заработок в интернете с помощью инвестиций в криптовалюту.

В пятницу, 7 апреля, в полицию обратилась 68-летняя жительница дома на Мартыновской улице с заявлением о мошенничестве. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 14 марта на мобильный телефон пенсионерки с неустановленного телефона позвонил неизвестный по имени "Георгий", который предложил ей заработок в интернете с помощью инвестиций в криптовалюту. Следуя указаниям звонившего, пожилая женщина установила приложение, после чего неизвестный убедил её взять несколько кредитов в различных банках. Жертва аферистов оформила на себя кредиты и перевела 767 млн рублей на указанные звонившим счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что злоумышленники выманили у петербургской пенсионерки более 7,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV