Злоумышленники выманили у петербургской пенсионерки более 7,5 млн рублей

Из-за доверчивости 74-летняя женщина осталась без квартиры и денег.

Правоохранители разыскивают мошенников, которые украли у пожилой женщины почти 7,5 млн рублей. Инцидент произошел в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что аферисты настойчиво звонили ей и уговаривали перевести накопления на "безопасный счет". Однако женщина им не поверила. Тогда злоумышленники позвонили ей с другого номера и напугали "бандитами", которые якобы пытались продать квартиру бабушки. Мошенники посоветовали своей жертве продать жилье и спрятать средства в "специальном банке". Так она и сделала. Петербургская пенсионерка осталась без квартиры и денег.

Полицейские завели уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere