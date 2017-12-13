В выходные Петербург превратится в снежное королевство

В выходные в Петербурге повалит снег.

В Петербурге на предстоящие выходные ожидается снегопад, минусовая температура и опасная гололедица на дорогах города. Об этом сообщает и предупреждает ГУ МЧС. Служба просит водителей быть внимательнее на проезжей части, а пешеходам осторожнее.

Согласно данным ведомства, 17 и 18 февраля в Северной столице обильный снегопад будет идти на протяжении всех дней. Температура воздуха в субботу станет немного милосерднее: до -3…-1. В воскресенье минус останется таким же.

Напомним, из-за скользких дорог в Петербурге происходит множество серьезных аварий, а в последсвии город тонет в жутких пробках.