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В выходные Петербург превратится в снежное королевство
Сегодня, 16:02
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Shdaria
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В выходные Петербург превратится в снежное королевство

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В выходные в Петербурге повалит снег.

В Петербурге на предстоящие выходные ожидается снегопад, минусовая температура и опасная гололедица на дорогах города. Об этом сообщает и предупреждает ГУ МЧС. Служба просит водителей быть внимательнее на проезжей части, а пешеходам осторожнее.

Согласно данным ведомства, 17 и 18 февраля в Северной столице обильный снегопад будет идти на протяжении всех дней. Температура воздуха в субботу станет немного милосерднее: до -3…-1. В воскресенье минус останется таким же. 

Напомним, из-за скользких дорог в Петербурге происходит множество серьезных аварий, а в последсвии город тонет в жутких пробках.

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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