В Петербурге произошло серьезное ДТП: водителя "Прады" увезли в реанимацию

В Петербурге из-за мощного столкновения сразу нескольких машин есть пострадавшие.

В Санкт-Петербурге днем 16 февраля на улице Турку, около дома №1, корпуса 2, водитель "Прада" врезался в легковушку, после чего оба автомобиля отбросило на другие, рядом припаркованные машины. Мужчину из автомобиля "Прада" увезли в реанимацию. Об этом сообщили читатели Piter.tv.

Как рассказывают очевидцы, скорая помощь незамедлительно увезла пострадавшего водителя Тойоты, его состояние на данный момент не уточняется. На месте работают сотрудники полиции.

На кадрах видеозаписи видно, что на участке, где произошла массовая авария, сильно затруднен проезд.

Видео: Piter.tv