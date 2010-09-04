Петербургский суд рассмотрит жалобу на приговор историку Соколову 13 июля

Историка признали виновным в убийстве и хранении оружия.

Меньше, чем через месяц, 13 июля, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор историку Олегу Соколову, признанному виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал адвокат Сергей Лукьянов.

Заседание назначено на 11 утра. Судья рассмотрит приговор Октябрьского районного суда. Напомним, Соколова задержали в ноябре 2021 года. Мужчина упал в реку, когда избавлялся от частей тела своей возлюбленной. Было установлено, что историк убил аспирантку, а затем расчленил ее тело и выбросил в реку. Специалисты доказали, что обвиняемый находился во вменяемом состоянии во время убийства. Также Соколова признали виновным в незаконном хранении оружия.

Ранее мы писали, что Понасенков направил письмо директору ФСИН с просьбой отпустить Олега Соколова на день.

Фото: скрин из трансляции Судебного портала