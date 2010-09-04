Петербургский суд рассмотрит жалобу на приговор историку Соколову 13 июля

Меньше, чем через месяц, 13 июля, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор историку Олегу Соколову, признанному виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал адвокат Сергей Лукьянов.
Заседание назначено на 11 утра. Судья рассмотрит приговор Октябрьского районного суда. Напомним, Соколова задержали в ноябре 2021 года. Мужчина упал в реку, когда избавлялся от частей тела своей возлюбленной. Было установлено, что историк убил аспирантку, а затем расчленил ее тело и выбросил в реку. Специалисты доказали, что обвиняемый находился во вменяемом состоянии во время убийства. Также Соколова признали виновным в незаконном хранении оружия.
Ранее мы писали, что Понасенков направил письмо директору ФСИН с просьбой отпустить Олега Соколова на день.
Фото: скрин из трансляции Судебного портала
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