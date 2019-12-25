Историка Соколова признали виновным в убийстве

Уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия рассматривали 7 месяцев.

Октябрьский районный суд Петербурга признал историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в убийстве его возлюбленной Анастасии Ещенко, передал корреспондент Piter.TV. Трансляция идет на Судебном портале.

Судья Юлия Максименко указала на то, что убийство было умышленным. На сегодняшнем заседании в здании Санкт-Петербургоского городского суда Соколову огласят приговор. Дело рассматривал Октябрьский районный суд. Историк признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд рассматривал уголовное дело на протяжении семи месяцев.

Сторона защиты просит учесть в качестве смягчающих обстоятельств, что Олег Соколов признал вину и раскаялся, у него есть дети, хронические заболевания. Кроме того, подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Адвокаты напомнили, что потерпевшая вела себя аморально. В конечном итоге сторона защиты просит назначить Соколову наказание по ч.1 ст.222 УК РФ – ограничение свободы, по ч.1 ст.105 УК РФ – не более 8 лет.

Сторона обвинения просит суд признать Соколова виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы по ч.1 ст.105 УК РФ, по ч.1 ст.222 УК РФ – 3 года. В совокупности – 15 лет в ИК строгого режима.

Напомним, в ночь 8 ноября в ходе бытового конфликта мужчина совершил четыре выстрела в Анастасию Ещенко, после чего расчленил тело и выкинул останки в реку Мойку.

Фото: скрин из трансляции Судебного портала