Петербургский суд рассмотрит дело о задуманном Аллой Пугачевой театре

"Театр песни" требует от города 48 млн рублей.

Днем 14 января будет рассмотрено дело о строительстве театра Аллы Пугачевой. Ранее компания "Театра песни" проиграла дело в трех судебных инстанциях. Разбирательства длились с января по октябрь 2019 года, ответчиком выступали представители Комитета по инвестициям. Истцы пытаются добиться от властей Петербурга компенсации в размере 48 миллионов рублей. Об этом сообщили "Невские Новости". Заседание состоится в арбитражном суде региона.

Ранее администрация города отказала компании в возмещении убытков после отказа от возможности создать культурное учреждение. Петербург не предоставил земельный участок под строительство делового комплекса, задуманного Пугачевой. В результате артистка вышла из проекта.

Сейчас "Театр песни" требует отменить предыдущее постановление суда от 10 сентября прошлого года. Тогда организации отказали предоставлять участок по Новосмоленской набережной в МО "Остров декабристов" без участия в торгах.Территорию представители закона считают спорной, сейчас зона рассматривается для строительства тоннельного коллектора.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Москве к 2022 году может появиться филиал Александринского театра.

Фото: Piter.tv

