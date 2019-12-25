Петербургский парковочный вопрос решен: закон позволил властям получать данные водителей

Закон приняла Госдума в окончательном чтении.

Многолетняя проблема Петербурга, связанная с платными парковками, наконец-то разрешится. 18 февраля Госдума приняла в окончательном чтении поправки в административный кодекс. Согласно закону, региональные власти смогут получать данные о водителях-нарушителях. Штрафы коснутся и тех, кто не оплатил место на стоянке.

Штрафы за неоплаченную парковку ранее были невозможны, поскольку власти не имели доступа к личным данным автомобилистов: персональная информация защищалась соответствующим законом. Обещанные штрафы планировалось ввести еще в сентябре, но история растянулась до конца зимы.

Ранее петербуржцы потребовали убрать велополосу с улиц Большая Зеленина и Введенская.

Фото: pxhere