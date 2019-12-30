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Петербуржцы потребовали убрать велополосу с улиц Большая Зеленина и Введенская
Сегодня, 6:47
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Alena_Zinovieva

Петербуржцы потребовали убрать велополосу с улиц Большая Зеленина и Введенская

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Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Петербуржцы создали петицию на сайте Change.org с требованием убрать велополосу на улицах Большая Зеленина и Введенская. Обращение адресовано администрации Петроградского района города.

В тексте петиции говорится, что для создания велополосы была запрещена парковка по четной стороне улицы. Однако дополнительных парковочных мест для жителей и гостей района никто не создал. Кроме того, из-за этой велополосы дворы превратились в небезопасные парковки с транзитным трафиком автомобилей.

Также автор петиции заявляет, что велополоса не пользуется популярностью. Очень редко на ней катаются в теплое время года, в зимнее (7-8 месяцев) ее не использует никто.  

Петиция появилась на сайте неделю назад. За это время ее подписали 80 человек.

Ранее мы писали, что россияне запустили флешмоб в поддержку животных, летающих в багажном отсеке.

Фото: google.com/maps

Теги: велополоса, петиция, требование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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