Петербуржцы потребовали убрать велополосу с улиц Большая Зеленина и Введенская

Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Петербуржцы создали петицию на сайте Change.org с требованием убрать велополосу на улицах Большая Зеленина и Введенская. Обращение адресовано администрации Петроградского района города.

В тексте петиции говорится, что для создания велополосы была запрещена парковка по четной стороне улицы. Однако дополнительных парковочных мест для жителей и гостей района никто не создал. Кроме того, из-за этой велополосы дворы превратились в небезопасные парковки с транзитным трафиком автомобилей.

Также автор петиции заявляет, что велополоса не пользуется популярностью. Очень редко на ней катаются в теплое время года, в зимнее (7-8 месяцев) ее не использует никто.

Петиция появилась на сайте неделю назад. За это время ее подписали 80 человек.

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Фото: google.com/maps