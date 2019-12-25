Петербургский метрополитен объявил о скидке на проезд до конца года

Это касается только тех петербуржцев, у которых есть карта "Мир".

Как стало известно в понедельник, 24 августа, владельцы карт "Мир" любого банка получат скидку на проезд в петербургском метро до конца текущего года.

Горожане, которые будут оплачивать проезд картой, будут платить на 14 рублей меньше. Также скидку предоставят владельцам Единой картой петербуржца – проезд будет дешевле на 19 рублей. Сообщается, что за первую половину этого года в Северной столице провели более 78 миллионов межбанковских операций по карте "Мир".

Ранее мы писали, что в Петербурге стали чаще красть деньги с банковских карт.

Фото: Piter.TV