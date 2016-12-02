Санкт-Петербургский международный культурный форум отменили

Форум должен был пройти в середине ноября.

В пятницу, 15 октября, стало известно об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума. Решение приняло министерство культуры России.

Мероприятие, которое должно было пройти с 11 по 13 ноября, перенесли с 2020 года. Организаторами выступали правительство страны, минкульт и Смольный. Причиной отмены, как и в прошлом году, стала пандемия коронавируса.

Форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. сообщили в минкульте

Ранее мы писали, что президент должен был принять участие в форуме, однако стоял вопрос, состоится ли мероприятие.

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