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Санкт-Петербургский международный культурный форум отменили
Сегодня, 13:32
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Санкт-Петербургский международный культурный форум отменили

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Форум должен был пройти в середине ноября.

В пятницу, 15 октября, стало известно об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума. Решение приняло министерство культуры России.

Мероприятие, которое должно было пройти с 11 по 13 ноября, перенесли с 2020 года. Организаторами выступали правительство страны, минкульт и Смольный. Причиной отмены, как и в прошлом году, стала пандемия коронавируса. 

Форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

сообщили в минкульте

Ранее мы писали, что президент должен был принять участие в форуме, однако стоял вопрос, состоится ли мероприятие.

Фото: Pexels

Теги: санкт-петербургский международный культурный форум
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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