Названа причина отмены Санкт-Петербургского международного культурного форума

Организаторы форума признались, что сожалеют об отмене мероприятия, потому что знают, как активно готовились все участники.

Санкт-Петербургский международный культурный форум перенесли из-за текущей обстановки в мире. На форуме всегда собирались выдающиеся профессионалы из разных стран с целью расширить деловые связи, обменяться практиками и получить новый опыт. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Организаторы форума признались, что сожалеют об отмене мероприятия, потому что знают, как активно готовились все участники. Они выразили надежду на встречу в следующем году.

Деятели культуры поддержали решение Минкультуры. Директор Санкт-Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл" Юлия Стрижак отметила, что форум можно считать праздником. В текущей ситуации от этого лучше отказаться.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге пройдет фестиваль к юбилею "Ленинградского диксиленда".

Фото: Санкт-Петербургский культурный форум