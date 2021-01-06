В Петербурге пройдет фестиваль к юбилею "Ленинградского диксиленда"

Артисты выступят в концертном зале "Колизей".

Ансамбль "Ленинградский диксиленд" отмечает 65-летие. В честь юбилея в Северной столице проведут фестиваль на сцене одного из старейших кинотеатров города. Артисты выступят в концертном зале "Колизей". Праздник назначен на вторник, 25 октября. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

По словам руководителя ансамбля "Ленинградский диксиленд" Олега Кувайцева, сейчас очень важно, чтобы люди были живы и здоровы. На многие события влияет настрой человека. Музыканты способны поделиться задором, хорошим настроением, они могут подбодрить.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в субботу стартовал фестиваль "Послание к человеку".

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