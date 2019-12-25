На проведение Санкт-петербургского культурного форума в 2022 году выделят 100 млн рублей

Предыдущие 2 года мероприятие не проводилась в связи с пандемией.

Размер субсидий на подготовку и проведение IX Санкт-Петербургского международного культурного форума составит 100 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Мероприятие профинансируют Министерство культуры РФ и правительство Петербурга на паритетной основе. Постановление о выделении средств подписал губернатор города.

Санкт-Петербургский культурный форум проходит в Северной столице в середине ноября, однако последние 2 года его отменяли в связи с пандемией.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург представил свой туристический потенциал на выставке во Вьетнаме.

Фото: Piter.TV