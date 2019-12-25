Петербург представил свой туристический потенциал на выставке во Вьетнаме

Там представлена презентация туристских маршрутов по городу и турпродуктов для разных категорий путешественников, будут проводиться тематические викторины. Кроме того, в программе выступление выступление петербургского музыканта. Какого именно — не уточняется.
Отмечу, что на сегодняшний день рынки АТР видятся одними из наиболее перспективных с точки зрения въездного туризма в Россию, прежде всего, из-за взаимного культурного интереса между нашими народами. Среди других факторов – большая численность населения; стабильный экономический рост; возрастающий интерес к международным путешествиям.
Сергей Корнеев, председатель комитета по туризму.
На данный момент состоялось уже более 15 переговоров с туристическими компаниями и организаторами мероприятий Вьетнама, которые готовы сотрудничать с российским туристическим рынком.
Власти Петербурга планируют активно привлекать туристов из Азии в Северную столицу. Ранее мы рассказывали о роуд-шоу, которые проводятся в разных странах.
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Фото: Telegram / Сергей Корнеев
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