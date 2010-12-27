Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над нижегородским "Торпедо"

Встреча завершилась со счётом 6:1.

В среду, 21 августа, петербургский хоккейный клуб СКА разгромил нижегородский "Торпедо" в матче турнира имени Николая Пучкова. Игра завершилась со счётом 6:1.

Счет в матче открыл на 21-секунде открыл нападающий СКА Сергей Плотников, затем форвард "Торпедо" Павел Варфоломеев забил шайбу. Упрочить положение на льду помогли Владимир Ткачёа и Илья Каблуков, а точку в матче поставил Алексей Бывальцев.

Петербургским армейцам предстоит сыграть с "Сочи", "Йокеритом", "Северсталью" и омским "Авангардом".

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Фото:ска

