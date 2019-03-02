  1. Главная
  2. Каналы
  3. Арт-репортажи
Сегодня, 18:52
43
kinolikbez
Код вставки плеера

Петербургский Артпрогноз на 3-10 марта 2019

0 0

Открываем новую рубрику АРТЛИКБЕЗА - АРТПРОГНОЗ! Еженедельно анонсируем ближайшие наиболее интересные выставки и вернисажи. В первом выпуске передачи приглашаем в "Музей сновидений" на "СНЕГОЛЕДАРТ" Андрея Сикорского (3 марта, 17:00), в галерею "Свиное рыло" на Третью женскую выставку (5 марта, 19:00) и в Голицын-лофт на "PERSONALISM" Александра Воланского.

 АРТ-МАРТ НАЧИНАЕТСЯ!

Анонсы на наделю 3-10 марта от программы "АРТЛИКБЕЗ"
"СНЕГОСЛЕДАРТ" Андрея Сикорского
3 марта 17 00. Музей сновидений Зигмунда Фрейда. Большой просп. П.С., 18а
III ЕЖЕГОДНАЯ ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА в галерее "Свиное рыло"
5 марта 19 00 Набережная реки Фонтанки, 5
Александр ВОЛАНСКИЙ в ЦИФЕРБУРГЕ
8 марта Голицын Лофт, Набережная реки Фонтанки 20
#артликбез #питер #спб #артпрогноз #свиноерыло #сикорский #цифербург #искусство #весна #бесплатно #артгид #искусство #март #арт #снегоследарт #art
Теги: арт, артгид, артликбез, артпрогноз
Категории: Арт-репортажи,

Оставить комментарий