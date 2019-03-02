Петербургский Артпрогноз на 3-10 марта 2019

АРТ-МАРТ НАЧИНАЕТСЯ!
Анонсы на наделю 3-10 марта от программы "АРТЛИКБЕЗ"
"СНЕГОСЛЕДАРТ" Андрея Сикорского
3 марта 17 00. Музей сновидений Зигмунда Фрейда. Большой просп. П.С., 18а
III ЕЖЕГОДНАЯ ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА в галерее "Свиное рыло"
5 марта 19 00 Набережная реки Фонтанки, 5
Александр ВОЛАНСКИЙ в ЦИФЕРБУРГЕ
8 марта Голицын Лофт, Набережная реки Фонтанки 20
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