Петербургский Артпрогноз на 3-10 марта 2019

Открываем новую рубрику АРТЛИКБЕЗА - АРТПРОГНОЗ! Еженедельно анонсируем ближайшие наиболее интересные выставки и вернисажи. В первом выпуске передачи приглашаем в "Музей сновидений" на "СНЕГОЛЕДАРТ" Андрея Сикорского (3 марта, 17:00), в галерею "Свиное рыло" на Третью женскую выставку (5 марта, 19:00) и в Голицын-лофт на "PERSONALISM" Александра Воланского.

АРТ-МАРТ НАЧИНАЕТСЯ! Анонсы на наделю 3-10 марта от программы "АРТЛИКБЕЗ" "СНЕГОСЛЕДАРТ" Андрея Сикорского 3 марта 17 00. Музей сновидений Зигмунда Фрейда. Большой просп. П.С., 18а III ЕЖЕГОДНАЯ ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА в галерее "Свиное рыло" 5 марта 19 00 Набережная реки Фонтанки, 5 Александр ВОЛАНСКИЙ в ЦИФЕРБУРГЕ 8 марта Голицын Лофт, Набережная реки Фонтанки 20 #артликбез #питер #спб #артпрогноз #свиноерыло #сикорский #цифербург #искусство #весна #бесплатно #артгид #искусство #март #арт #снегоследарт #art