Петербургский Артпрогноз на 18-24 марта 2019

Главное арт-событие недели - выставка Фриды Кало и Диего Риверы в Музее Фаберже!

АРТПРОГНОЗ № 3. НЕДЕЛЯ 18-24 МАРТА 2019 арт-муза: Елизавета Бизюкова; оператор: Игорь Борисов композитор: Александр Жулин VIVA LA VIDA. ФРИДА КАЛО И ДИЕГО РИВЕРА: выставка в Музее Фаберже (набережная реки Фонтанки, 21) "ЭКСПРЕССИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ ПИГМЕНТОВ": Санкт-Петербургский Творческий Союз Художников (Невский пр., 60) "ФЕЛИКС ВОЛОСЕНКОВ. ИСКУССТВО КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСЦЕССИИ" выставка в Новом музее (6-я линия В.О., 29) #артликбез #питер #спб #артпрогноз #kudagospb #искусство #артгид #питергид