Петербургские верующие намерены передать часть школы с участком в Колпино

Здание было построено в конце XIX века как богадельня и школа колпинского мещанского общества.

В администрацию Петербурга поступило обращение от религиозной общины из города Колпино. Они просят передать им бывшую часть общеобразовательной школы на Адмиралтейской улице в собственность или в безвозмездное пользование на 100 лет.

К заявлению приложено письмо от митрополита Варсонофия. Речь идет о бывшей часовне Александра Невского, которая в настоящее время находится в управлении образовательного учреждения "Центр образования №170 Колпинского района Петербурга".

Здание было построено в конце XIX века как богадельня и школа колпинского мещанского общества, как указано на сайте комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что две деревянные дачи в Курортном районе признали памятниками.

Фото: citywalls.ru