Петербургские рестораторы намерены оспорить у Казани звание "гастрономической столицы"

Товарный знак Казань получила еще в начале этого года.

Глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков предлагает оспорить у Казани звание "гастрономической столицы России". Свое предложение он выдвинул в ходе экспертного совета по общественному питанию, который состоялся 11 августа. Об этом сообщает "Фонтанка".

Товарный знак Казань получила еще в начале этого года. Однако петербургские рестораторы считают, что знак достался городу не совсем честно. По мнению рестораторов, звание город должен получить только по результатам конкурса, в котором должны принять участие город, потребитель и эксперты.

Заместитель председателя комитета по развитию туризма Нана Гвичия заявила, что оспаривать регистрацию товарного знака то же самое, что признать свою ошибку. Она предложила ввести другой знак, например, "кулирная столица" или "барная".

Ранее бизнесмены предложили создать в Петербурге должность ресторанного омбудсмена. Этим человеком, по мнению бизнесменов, должен быть представитель из ресторанной сферы.

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