Петербургские отели ждут большие убытки из-за отмены ПМЭФ

Потери могут составить около 2 млрд рублей.

Городская гостиничная индустрия понесет огромные убытки из-за отмены Петербургского международного экономического форума. По прогнозам экспертов, потери могут составить около 2 млрд рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

По традиции в дни ПМЭФ в самых востребованных отелях города номера продаются только "пакетом" из трех-четырех ночевок. Это позволяет люксовым гостиницам зарабатывать во время форума до 20% годовой выручки.

Эксперты считают, что из-за отмены форума петербургские гостиницы будут компенсировать убытки за счет повышения цен. В высокий сезон они могут вырасти на 5-7%, а в пиковые даты – до 10%. Частично недополученный доход отельеры могут восполнить за счет массового приезда болельщиков на чемпионат Европы по футболу, если и его не отменят или не перенесут из-за коронавируса.

Ранее мы писали, что петербуржцы стали брать чаще "сельскую" ипотеку.

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