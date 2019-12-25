Петербуржцы стали брать чаще "сельскую" ипотеку

Спрос превысил ожидания в 3,5 раза.

В Петербурге и Ленобласти зафиксировали рост спроса на покупку недвижимости по программе льготной "сельской" ипотеки. Об этом пишет "Стройгазета", ссылаясь на пресс-службу регионального проекта "Новоселье: Городские кварталы".

За два месяца 2020 года статистика продаж по "сельской" ипотеке подтвердила высокую востребованность программы и оживление регионального рынка новостроек. По словам экспертов, спрос превысил ожидания в 3,5 раза. На конец февраля было собрано более 20 тысяч заявок на приобретение жилья с помощью льгот. При этом ожидался спрос в 5,5 тысяч заявок.

Напомним, что программа льготной ипотеки на покупку и строительство жилья на сельских территориях предлагает заемщикам ставки по кредиту от 2,7 до 3 % годовых. В настоящий момент можно говорить об образовании очередей из желающих участвовать в программе.

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