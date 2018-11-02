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Петербургское УВО отрицает охрану заброшенного садика на Петроградке
Сегодня, 18:42
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himif

Петербургское УВО отрицает охрану заброшенного садика на Петроградке

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Наклейка на здании не подтвердила факт "защиты" садика от посторонних.

Управление вневедомственной охраны (УВО) по Петербургу и Ленобласти обратилось к Piter.TV  с информацией о том, что бывший заброшенный детский сад №93 на улице Лизы Чайкиной не охраняется структурой. Здание не входит в перечень "подопечных" объектов УВО, хотя наклейка на здании садика говорила об обратном.

Как мы писали ранее, журналисты Piter.TV обнаружили в заброшенном детском учреждении кипы документов с личными данными детей и родителей. В переписке редакции с пресс-службой администрации Петроградского района прозвучало недовольство по поводу проникновения журналистов на территорию охраняемого здания. 

Новые сведения, полученные нами, подтверждают факт того, что здание не охранялось.

Ранее в исчезновении бумаг из садика обвинили журналистов.

Фото: Piter.TV, скрин ВКонтакте

Теги: заброшенный детский сад, личные данные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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