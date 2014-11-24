Петербург в четверг вечером сковали 7-балльные пробки

В центре Петербурга в багровые цвета окрасились улицы: Садовая, набережная Фонтанки, часть Невского проспекта и Гороховой улицы, Московский и Вознесенский проспекты.

В четверг, 26 мая, город сковали 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

В центре Петербурга в багровые цвета окрасились улицы: Садовая, набережная Фонтанки, часть Невского проспекта и Гороховой улицы, Московский и Вознесенский проспекты.

В Петроградском районе также отмечаются дорожные заторы. Так автомобилисты обездвижены на на Пироговской набережной, Каменноостровском и Кронверкском проспекте, Кронверкской набережной и других улицах. Добавим, что на окраинах города довольно спокойно. Сервис фиксирует более десятка аварий на дорогах Петербурга.

Напомним, что в восьми районах Петербурга введут ограничения для транспорта. В Адмиралтейском районе с 1 июня по 8 июля движение ограничат у дома № 26 по Рижскому проспекту, переулку Лодыгина, Курляндской улице, Ревельскому переулку. Также ограничения введут в Выборгском, Калининском, Колпинском, Красногвардейском, Невском, Приморском районах. Полный перечень ограничений можно посмотреть на сайте ГАТИ.

Ранее мы сообщали, что железнодорожный мост над Пулковским шоссе отремонтировали. После реконструкции путепровод позволит расширить Пулковское шоссе в этом месте до четырех полос в сторону города.

Фото: Яндекс.Пробки