Петербург попал в десятку регионов с самыми высокими зарплатами медиков

Из-за нестабильной эпидобстановки резко снизилась конкуренция за рабочие места в медицине.

Петербург оказался в десятке регионов России, где медики получают самые высокие зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования HeadHunter.

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране резко снизилась конкуренция за рабочие места в медицине. Например, в Петербурге на одну вакансию в среднем приходится 2,6 резюме, а в Москве – 3,3. Наиболее сложная ситуация с кадрами наблюдается в Курганской области, Камчатском крае, Магаданской и Псковской областях. Здесь на одно вакантное место приходится меньше одного соискателя.

В связи с этим зарплаты медиков резко выросли. Так, в Москве врачи в среднем получают 71 тысячу рублей, в Петербурге – 57 тысяч. В той же Магаданской области они могут рассчитывать на 74 тысячи рублей в месяц.

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Фото: Piter.TV