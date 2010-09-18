Петербург попал в антирейтинг по окупаемости жилья

По словам гендиректора портала Павла Луценко, такие показатели получаются из-за слишком высокой стоимости недвижимости, которая в последние годы еще и дорожала невиданными темпами.

Петербург попал в антирейтинг город, где медленно окупается стоимость жилых квартир. При этом быстрее всего по доходности лидирует Киров. Там недвижимость приносит владельцам 16% годовых и окупается примерно за 6 с небольшим лет. Об этом во вторник, 29 ноября, пишет РИА "Недвижимость" со ссылкой на статистические данные.

В антирейтинге первое место заняла Москва с 4% доходности и 23,5 годами окупаемости. В Петербурге показатели достигают 5,3% и 18,8 года соответственно.

По словам гендиректора портала Павла Луценко, такие показатели получаются из-за слишком высокой стоимости недвижимости, которая в последние годы еще и дорожала невиданными темпами.

Напомним, что доля Петербурга в общем объёме инвестиций в недвижимость снизилась до 20%. В общероссийском срезе половину спроса формируют девелоперы. Вложения в площадки под строительство составят 130–140 млрд рублей. Прогнозируется рост доли инвестиционных компаний и частных инвесторов. Активность банком и госкомпаний не наблюдается.

Инвестиции растут в классических сегментах коммерческой недвижимости, их доля увеличится с 34% до 55% и составит около 160–170 млрд рублей. Здесь лидируют офисные (45%) и складские помещения (30%). По предварительным итогам 2022 года на долю иностранного капитала придётся 3% от совокупного объёма сделок. В дальнейшем ожидается её снижение.

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Фото: Piter.tv

