Доля Петербурга в общем объёме инвестиций в недвижимость снизилась до 20%

В общероссийском срезе половину спроса формируют девелоперы. Вложения в площадки под строительство составят 130–140 млрд рублей. Прогнозируется рост доли инвестиционных компаний и частных инвесторов.

К концу текущего года объем инвестиций в недвижимость России может составить 290-310 млрд рублей. Доля Петербурга в совокупном портфеле вложений снизится. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Как оценивают аналитики NF Group (ex-Knight Frank Russia), в прошлом году показатели Петербурга заметно выросли за счет активности девелоперов, а также значительного роста цен на городском рынке жилья и снижения доступности московских площадок для строительства.

Тогда доля Петербурга составляла 29%, ожидается, что она сократится до 20%. Доля Москвы вырастет с 67% до 75%, доля остальных городов увеличится с 4% до 5%.

В общероссийском срезе половину спроса формируют девелоперы. Вложения в площадки под строительство составят 130–140 млрд рублей. Прогнозируется рост доли инвестиционных компаний и частных инвесторов. Активность банком и госкомпаний не наблюдается.

Инвестиции растут в классических сегментах коммерческой недвижимости, их доля увеличится с 34% до 55% и составит около 160–170 млрд рублей. Здесь лидируют офисные (45%) и складские помещения (30%). По предварительным итогам 2022 года на долю иностранного капитала придётся 3% от совокупного объёма сделок. В дальнейшем ожидается её снижение.

Фото: Piter.tv

