Джилл Байден оконфузилась во время выступления в Сан-Антонио.

Первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с тако. Жена американского президента Джо Байдена Джилл в рамках своего выступления на мероприятии в городе Сан-Антонио нелестно отозвалась о населении латиноамериканского региона. Она считает, что жители республик такие же уникальные, как "тако на завтрак". В национальной ассоциации испаноговорящих журналистов (NAHJ) подобные фразы супруги политика считают говорящими о нехватке знаний о культуре Латинской Америки.

Мы не тако... текст заявления организации в соцсетях

Латиноамериканские журналисты подчеркнули, что наследие латиноамериканских народов не следует сводить исключительно к стереотипам. Ассоциация призвала Джилл Байден, а также ее ее команду спичрайтеров лучше ознакомиться с особенностями латиноамериканских сообществ.

Fox News: американцы не верят обвинениям Байдена в адрес Путина.

Фото и видео: YouTube / AMERICA THE GREAT 2