Fox News: американцы не верят обвинениям Байдена в адрес Путина

Сообщается, что проблемы с энергетикой в стране были с того момента, как появилась новая администрация.

Американцы не верят обвинениям президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина в росте цен на топливо. Об этом заявил обозреватель Дуглас Мюррей в эфире Fox News.

По его словам, проблемы с энергетикой в стране были с того момента, как появилась новая администрация. Мюррей отметил, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады ради "зеленой" политики. По этой причине президент вынужден ездить по миру и просить других обеспечить страну нефтью.

Они не смотрели на цифры, они не смотрели на факты, они руководствовались этой конкретной частью "повестки". Дуглас Мюррей, обозреватель Fox News

Ранее журналист Fox News заявил, что в росте цен на бензин в США виновата политика Байдена.

Видео: Fox News