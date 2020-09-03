Появился первый трейлер уникального смартфона LG Wing с поворотным экраном

Презентация LG Wing состоится 14 сентября.

Южнокорейская компания LG опубликовала первый официальный ролик, который посвящен смартфону LG Wing, оснащённому двумя экранами. Ролик опубликован на официальном канале YouTube.

Верхний экран смартфона может поворачиваться на 90 градусов, при этом оставаясь в той же плоскости, что и нижний. Диагональ основного экрана составит 6,8 дюйма, нижний экран будет квадратным и иметь диагональ 4 дюйма. Основная камера будет иметь разрешение 64 Мп.

Цена устройства составит около 850 долларов. Презентация LG Wing состоится 14 сентября.

Ранее эксперт рекомендовал отказаться от ношения телефона в кармане.

Видео: YouTube/ LG Mobile Global