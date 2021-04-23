Первый министр Шотландии анонсировала новый референдум о независимости

Его могут провести 19 октября 2023 года.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен анонсировала новый референдум о независимости. Об этом она заявила на выступлении в региональном парламенте в Эдинбурге.

Стерджен сообщила, что направит письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на тему проведения референдума. По ее словам, он может пройти 19 октября 2023 года. Она также отметила, что вопрос о независимости необходимо решать демократическим путем.

Я никогда не позволю шотландской демократии оказаться заложницей Бориса Джонсона или любого другого премьер-министра. Никола Стерджен, первый министр Шотландии

Ранее Захарова отметила, что Британия "трещит по швам", но вмешивается в дела других стран.

Видео: Sky News