Радиационный фон на станции и в зоне наблюдения в норме.

Министерство энергетики Белоруссии сообщило об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети энергоснабжения. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время специалисты атомной электростанции проводят диагностику и анализ работы технологических систем.

17 ноября 2021 года в 10.33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики. из сообщения Минэнерго Белоруссии

Радиационный фон на станции и в зоне наблюдения в норме, подчеркнули в ведомстве.

Отключение первого энергоблока Белорусской атомной электростанции также произошло 12 июля. Специалисты утверждали, что радиационная обстановка на объекте и в зоне наблюдения не менялась.

Напомним, церемонии запуска первого блока БелАЭС состоялась 7 ноября 2020 года. Глава республики Александр Лукашенко после этого назвал страну "ядерной державой". 12 января текущего года первый энергоблок был выведен на 100% мощности.

Ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что неправильная энергетическая политика страны привела Киев к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и РФ.

Фото: Instagram/belaes.by