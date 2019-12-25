Первые полеты возвращаемой ракеты "Крыло-СВ" пройдут в конце 2021 года

В ФПИ раскрыли планы на первые тесты возвращаемой первой ступени.

Первые полеты российской возвращаемой ступени ракеты-носителя "Крыло-СВ" пройдут в конце 2021 года. Об этом журналистам ТАСС рассказал генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Чиновник уточнил, что испытания пройдут в дозвуковом режиме.

Работы идут в плановом порядке, сейчас создается новое КБ под этот проект. Разрабатывается внешний облик изделия. Первые полеты на дозвуковом режиме - конец следующего года Андрей Григорьев, гендиректор ФПИ

Напомним, что аванпроект "Крыло-СВ" защищен в ФПИ 29 мая 2019 года. Разработкой проекта занималось конструкторское бюро имени Мясищева. Предполагается, что после выхода на заданную высоту объект раскроет крыло и включит реактивный двигатель. Это позволит специалистам вернуть первую ступень ракеты.

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