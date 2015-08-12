Airbus представила концепт самолетов с водородными двигателями

Новое семейство самолетов получило название "ZEROe".

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что корпорация Airbus создала новый концепт самолетов с водородными двигателями. Об этом генеральный директор Airbus Гийом Фори рассказал в интервью, опубликованном в понедельник газетой Le Parisien.

Фори отметил, что соответствующая разработка — исторический этап для всего сектора коммерческой авиации. Компания намерена занять ведущую роль в этом технологическом переходе. Он уверен, что Airbus "станет лидером" таких разработок.

Самолеты с водородными двигателями получили название "ZEROe" ("нулевой выброс"). В настоящий момент, Airbus проектирует три модели таких машин. Первая представляет собой самолет с турбовентиляторными двигателями, который вмещает до 200 пассажиров. Второй — региональный класс с турбовинтовой установкой (до 100 пассажиров). Третий — самолет компоновки "летающее крыло" (до 200 пассажиров ).

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Видео: YT / Airbus