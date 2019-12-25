В России испытали циклолет вертикального взлета и посадки. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора Фонда перспективных исследований. Андрей Григорьев объяснил, что беспилотный воздушный борт успешно завершил тесты.
Недавно демонстратор аппарата впервые поднялся в воздух, испытания подтвердили работоспособность и перспективность данной несущей схемы
Андрей Григорьев, генеральный директор ФПИ
Специалист объяснил, что циклолет обладает несколькими преимуществами перед вертолетами. У него меньшие габариты, более защищенные двигатели и улучшенная маневренность. Эти параметры позволяют борту действовать в непосредственной близости от построек и других препятствий. Впервые российский циклолет от ФПИ будет представлен на форуме "Армия-2020".
В Афганистане двое военных пострадали при вынужденной посадке вертолета.
Фото: Piter.tv
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