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В России испытали циклолет вертикального взлета и посадки
Сегодня, 9:13
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lesjasap

В России испытали циклолет вертикального взлета и посадки

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Новую разработку ФПИ впервые продемонстрируют на форуме "Армия-2020".

В России испытали циклолет вертикального взлета и посадки. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора Фонда перспективных исследований. Андрей Григорьев объяснил, что беспилотный воздушный борт успешно завершил тесты.

Недавно демонстратор аппарата впервые поднялся в воздух, испытания подтвердили работоспособность и перспективность данной несущей схемы

Андрей Григорьев, генеральный директор ФПИ

Специалист объяснил, что циклолет обладает несколькими преимуществами перед вертолетами. У него меньшие габариты, более защищенные двигатели и улучшенная маневренность. Эти параметры позволяют борту действовать в непосредственной близости от построек и других препятствий. Впервые российский циклолет от ФПИ будет представлен на форуме "Армия-2020".

В Афганистане двое военных пострадали при вынужденной посадке вертолета.

Фото: Piter.tv

Теги: фпи, циклолет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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